2 órája
35 fok körüli forróságra számíthatunk, de ez még semmi!
A következő napokban igazi kánikulára készülhetünk, a napsütésé lesz a főszerep. Dunaújváros időjárása is zavartalan, derült időt ígér, csapadékra sehol sem kell számítani. Csütörtökre már 40 fokhoz közeli maximumok is előfordulhatnak.
Dunaújváros időjárása: száraz, napos idő lesz a meghatározó. A hétvége közeledtével pedig országos hőség érkezik, helyenként 40 fokos forrósággal.
Dunaújváros időjárása
Szerdán nem lesz felhő az égen, zavartalan napsütés várható. 35 fok körüli forróságra számíthatunk.
Csütörtökön teljesen derült idő várható, a csapadék kizárt. 33 és 40 fok közé erősödik a forróság. Gyenge marad a keleties szél.
Pénteken csak estefelé jelenhet meg pár kósza felhő az égen, egyébként marad a ragyogó napsütés. 35 és 40 fok közötti országos forróság jöhet.
Szombaton általában napos idő lesz fátyol- és gomolyfelhőkkel. Az északnyugati és északi tájakon előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél egyre több helyen megélénkül, és helyenként erősödhet. A nappali hőmérséklet 33 és 40 fok között alakul.
Vasárnap továbbra is sok napsütésre lehet számítani fátyol- és gomolyfelhőkkel. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőség továbbra is tart, a csúcsérték 29 és 38 fok között alakulhat.
Forrás: koponyeg.hu