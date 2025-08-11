2 órája
Repetázik az országos forróság
A következő napokban igazi kánikulára készülhetünk, a napsütésé lesz a főszerep. Dunaújváros időjárása is zavartalan, derült időt ígér, csapadékra sehol sem kell számítani. Csütörtökre már 40 fokhoz közeli maximumok is előfordulhatnak.
Dunaújváros időjárása
Hétfőn derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Az ÉK-i szél még megélénkülhet.
Kedden teljesen derült időre számíthatunk, épp ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk.
Szerdán perzselő napsütés, forróság valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel. A keleties szél csak néha lengedez.
Csütörtökön országos forróság várható 35-38 fok körüli maximumokkal és felhőtlen égbolttal.
Pénteken kevés gomolyfelhő már megjelenhet a sok napsütés mellett, de ezekből még mindig nem fordul elő csapadék. 35 és 40 fok közé erősödik a forróság.
Forrás: koponyeg.hu