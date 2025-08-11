Repetázik az országos forróság

Dunaújváros időjárása: száraz, napos idő lesz a meghatározó. A hétvégeközeledtével pedig országos hőség érkezik, helyenként 38 fokos forrósággal.

Dunaújváros időjárása nem kedvez a hűvösebbre vágyóknak

forróság ilusztráció

Dunaújváros időjárása

Hétfőn derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Az ÉK-i szél még megélénkülhet.

Kedden teljesen derült időre számíthatunk, épp ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerdán perzselő napsütés, forróság valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel. A keleties szél csak néha lengedez.

Csütörtökön országos forróság várható 35-38 fok körüli maximumokkal és felhőtlen égbolttal.

Pénteken kevés gomolyfelhő már megjelenhet a sok napsütés mellett, de ezekből még mindig nem fordul elő csapadék. 35 és 40 fok közé erősödik a forróság.

Forrás: koponyeg.hu