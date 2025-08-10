augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

Tegnap, 18:09

Tikkasztó napok következnek: a hőség nem hagy alább!

Címkék#Dunaújváros#kánikula#hőmérséklet

A következő napokban Fejér vármegyében, különösen Dunaújváros környékén, a nyár legforróbb napjait élhetjük át. A tikkasztó meleg miatt érdemes kerülni a tűző napon való tartózkodást a déli órákban, és gondoskodni a folyamatos hidratálásról. Dunaújváros időjárása nem viccel.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása során a napsugarak erőteljesen sütnek majd, alig találkozunk felhőkkel, így a kánikula uralja a hét elejét. A légkör meleg és száraz marad, ami ideális lehet a strandoláshoz vagy a szabadban töltött programokhoz. Készüljünk fel a napsütésre, hiszen a hőmérséklet több napon át 30 fok felett alakul majd.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása kedvez a vízparti kikapcsolódásnak hétköznap is...
Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása a következő napokban

Vasárnap estére sem enyhült a kánikula Dunaújvárosban: a mai nap folyamán szinte zavartalan napsütés és 40 fok közeli hőség jellemezte a térséget. A forróság a hét elején is folytatódik, így a következő napokban továbbra is számíthatunk perzselő nyári időre. A meleg, száraz levegő kedvez a szabadtéri programoknak, de a napvédelemről és a megfelelő folyadékpótlásról nem szabad megfeledkezni.
Hétfőn tartós hőségre, többnyire napos égboltra számíthatunk. Elszórtan kialakulhat rövid zápor, a szél időnként élénken fúj. A csúcsérték 34 °C körül alakul. Kedden derült, száraz időre számítsunk, zavartalan napsütéssel. A hőmérséklet napközben 36 °C közelében tetőzik, eső nem várható.

Forrás: koponyeg.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu