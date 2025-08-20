augusztus 20., szerda

István névnap

29°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Délelőtt még nyár, délután már vihar

Címkék#kánikula#Időjáráselőrejelzés#hőség#Dunaújváros#csapadék#hőmérséklet

Csütörtökön erős széllel, záporokkal és markáns lehűléssel törik meg a kánikula. Változékony, kissé hűvös hangulatot hoz Dunaújváros időjárása.

Duol.hu

Záporokkal, zivatarokkal és lehűléssel tarkított változékony időre számíthatunk, szombatra viszont már naposabb, szárazabb idő körvonalazódik.. Ilyen lesz Dunaújváros időjárása a következő napokban. 

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása: drámai fordulat közelít
Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása: Hőségből vihar

A következő napokban változékony időre számíthatunk: csütörtökön délnyugat felől záporok, zivatarok érkeznek, helyenként felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel, miközben a hőmérséklet nyugaton 24, keleten akár 34 fok is lehet. Pénteken már erősen gomolyfelhős égbolt és további záporok, zivatarok jellemzik az időt, a lehűlés hatására 20–25 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szombaton naposabb, szárazabb idő ígérkezik, de élénk, helyenként erős északnyugati szél kíséretében, délutánra 25 fok körüli értékekkel.

Forrás: koponyeg.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu