Délelőtt még nyár, délután már vihar

Záporokkal, zivatarokkal és lehűléssel tarkított változékony időre számíthatunk, szombatra viszont már naposabb, szárazabb idő körvonalazódik.. Ilyen lesz Dunaújváros időjárása a következő napokban.

Dunaújváros időjárása: drámai fordulat közelít

Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása: Hőségből vihar

A következő napokban változékony időre számíthatunk: csütörtökön délnyugat felől záporok, zivatarok érkeznek, helyenként felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel, miközben a hőmérséklet nyugaton 24, keleten akár 34 fok is lehet. Pénteken már erősen gomolyfelhős égbolt és további záporok, zivatarok jellemzik az időt, a lehűlés hatására 20–25 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szombaton naposabb, szárazabb idő ígérkezik, de élénk, helyenként erős északnyugati szél kíséretében, délutánra 25 fok körüli értékekkel.

Forrás: koponyeg.hu