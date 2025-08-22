A szél titkát hozza a szombat

Szombaton változóan napos, szeles idő várható 24 fokkal, vasárnap sok napsütés mellett 26 fok körül alakul a hőmérséklet, hétfőn pedig derűs, száraz idő jön 25–30 fokos csúcsértékekkel. Ilyen lesz Dunaújváros időjárása a következő napokban.

Dunaújváros időjárása: Változékony idő vár ránk a hétvége első napján.

Dunaújváros időjárása: Erős szél kísérheti a szombati napsütést

Szombaton változóan napos-gomolyfelhős idő várható, néhol kisebb csapadék előfordulhat, az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap több órára kisüt a nap, kevés felhő zavarhatja az időt, 10–26 fok között ingadozik a hőmérséklet. Hétfőn pedig derűs, csapadékmentes időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet 25–30 fok közé emelkedik.

Forrás: koponyeg.hu