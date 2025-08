A nyár még ragyog, de az eső már az ajtóban áll!

A napos időszakokat időnként záporok, zivatarok tarkíthatják, főként keleten és északon. Dunaújváros időjárása továbbra is nyárias képet mutat, de a megélénkülő szél miatt itt is változékonyabb lehet az idő. Összességében meleg, 30 fok körüli hőmérsékletre készülhetünk a következő napokban.

Dunaújváros időjárása: meleg, de szeles napok következnek.

Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása a következő napokban

Hétfőn a napos időszakok mellett elvétve záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél továbbra is erős marad, a hőmérséklet pedig körülbelül 29 fokra melegszik. Kedden egész nap sok napsütésre számíthatunk, csapadék csak ritkán fordulhat elő. A hőmérséklet 31 fokra emelkedik. Szerdán változatosan napos és gomolyfelhős idő várható, zápor csak néhol fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen is megerősödik, a hőmérséklet pedig körülbelül 30 fok lesz.

Forrás: koponyeg.hu