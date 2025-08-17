Változások szele közeleg!

Dunaújváros időjárása változékonyan alakul: lesznek napsütéses órák, de néha záporok és zivatarok is előfordulhatnak. A hőség fokozatosan mérséklődik, így a kánikula kicsit enyhébb lesz. Érdemes kihasználni a jó időt és programokat szervezni.

Mérséklődik Dunaújváros időjárása.

Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása

Vasárnap

Változóan felhős, napsütéses idő várható. Záporok, zivatarok leginkább a középső és keleti vidékeken fordulhatnak elő. Az ÉNY-i szél továbbra is erős lesz. A hőség mérséklődik, a maximumok 28–34 fok körül alakulnak.

Hétfő

A napos időt gyakran zavarják gomolyfelhők, de eső nem valószínű. Reggel 15, délután körülbelül 29 fok várható.

Kedd

Ragyogó napsütés, ideális strandidő, csapadék nélkül. A hőmérséklet 30–31 fok körül alakul.

Szerda

Többnyire napos idő, csapadékra kicsi az esély. Országszerte meleg lesz, a csúcshőmérséklet 33 fok körül várható.

Forrás: koponyeg.hu