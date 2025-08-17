augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

22°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meteo

45 perce

Változások szele közeleg!

Címkék#kánikula#Időjáráselőrejelzés#hőség#Dunaújváros#csapadék#szél

A következő napokban különböző időjárási jelenségekre számíthatunk.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása változékonyan alakul: lesznek napsütéses órák, de néha záporok és zivatarok is előfordulhatnak. A hőség fokozatosan mérséklődik, így a kánikula kicsit enyhébb lesz. Érdemes kihasználni a jó időt és programokat szervezni.

Dunaújváros időjárása
Mérséklődik Dunaújváros időjárása.
Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása

Vasárnap
Változóan felhős, napsütéses idő várható. Záporok, zivatarok leginkább a középső és keleti vidékeken fordulhatnak elő. Az ÉNY-i szél továbbra is erős lesz. A hőség mérséklődik, a maximumok 28–34 fok körül alakulnak.

Hétfő
A napos időt gyakran zavarják gomolyfelhők, de eső nem valószínű. Reggel 15, délután körülbelül 29 fok várható.

Kedd
Ragyogó napsütés, ideális strandidő, csapadék nélkül. A hőmérséklet 30–31 fok körül alakul.

Szerda
Többnyire napos idő, csapadékra kicsi az esély. Országszerte meleg lesz, a csúcshőmérséklet 33 fok körül várható.

Forrás: koponyeg.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu