3 órája
Változások szele közeleg!
A következő napokban különböző időjárási jelenségekre számíthatunk.
Dunaújváros időjárása változékonyan alakul: lesznek napsütéses órák, de néha záporok és zivatarok is előfordulhatnak. A hőség fokozatosan mérséklődik, így a kánikula kicsit enyhébb lesz. Érdemes kihasználni a jó időt és programokat szervezni.
Dunaújváros időjárása
Vasárnap
Változóan felhős, napsütéses idő várható. Záporok, zivatarok leginkább a középső és keleti vidékeken fordulhatnak elő. Az ÉNY-i szél továbbra is erős lesz. A hőség mérséklődik, a maximumok 28–34 fok körül alakulnak.
Hétfő
A napos időt gyakran zavarják gomolyfelhők, de eső nem valószínű. Reggel 15, délután körülbelül 29 fok várható.
Kedd
Ragyogó napsütés, ideális strandidő, csapadék nélkül. A hőmérséklet 30–31 fok körül alakul.
Szerda
Többnyire napos idő, csapadékra kicsi az esély. Országszerte meleg lesz, a csúcshőmérséklet 33 fok körül várható.
Forrás: koponyeg.hu