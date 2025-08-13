augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

14 órája

Aszfaltolvasztó napok következnek!

Címkék#Dunaújváros#kánikula#időjárás#szél#hőmérséklet#meleg

Az előttünk álló napokban kánikula várható, a hőmérsékletek sok helyen elérheti a 40 fokot.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása során napos időre számíthatunk, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A szél iránya és ereje változó lesz, ami néhol a hőségérzetet is befolyásolhatja. Érdemes a déli órákban árnyékban tartózkodni és bőségesen folyadékot fogyasztani.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása forró napokat ígér.
Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása a következő napokban

Csütörtökön tiszta, felhőmentes égbolt kíséri a napot, csapadék kizárható. A hőmérséklet 39 fokra emelkedik, a keleti szél alig lesz érezhető, forró napra készülhetünk. Pénteken délutánig szinte felhőtlen lesz az ég, estére azonban megjelenhet néhány gomolyfelhő. A hőmérséklet 38 fokra melegszik, igazi kánikulára számíthatunk. Szombaton derült idő várható, némi fátyol- és gomolyfelhővel. Az északnyugati és északi területeken rövid zápor vagy zivatar is előfordulhat. A légmozgás fokozatosan erősödik, helyenként viharossá is válhat. A nappali csúcsérték elérheti a 37 fokot.

Forrás: koponyeg.hu

 

