15 órája

Tikkasztó napok következnek: a hőség nem hagy alább!

Fejér vármegye, Dunaújváros, kánikula, hőmérséklet, zápor

A következő napokban a hőmérséklet magasra kúszik, igazi nyári forróságra számíthatunk.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása során a napsugarak erőteljesen sütnek majd, alig találkozunk felhőkkel, így a kánikula uralja a hétvégét és a hét elejét. A légkör meleg és száraz marad, ami ideális lehet a strandoláshoz vagy a szabadban töltött programokhoz. Készüljünk fel a napsütésre, hiszen a hőmérséklet több napon át 30 fok felett alakul majd.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása igazán forró napokat ígér.
Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása a következő napokban

Vasárnap a napsütés uralja az eget, csak néhány apró felhő fogja megszakítani a ragyogást. Csapadék nem valószínű, így kellemesen meleg napra számíthatunk, a hőmérséklet akár 40 fokig is emelkedhet. Hétfőn a hőség továbbra is kitart, a nap többnyire zavartalanul süt majd. Ritkán előfordulhat egy-egy zápor, főként elszórtan. A szelet időnként élénk lökések kísérik, miközben a hőmérséklet 34 fokra melegszik. Kedden kellemesen száraz, ragyogóan napos idő vár ránk, eső nélkül. A levegő meleg marad, a nappali maximum 36 fok körül alakul, így ideális lesz a strandoláshoz.

Forrás: koponyeg.hu

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
