Most kezdődik csak igazán a nyár!

Dunaújváros időjárása során derült, napfényes időre készülhetünk, az égen csak ritkán bukkan fel egy-egy felhő. A hőmérséklet emelkedni fog, így ne lepődjünk meg a nyári forróságon. Kiváló idő ígérkezik szabadtéri programokhoz és pihenéshez egyaránt.

Forrás Canva

Dunaújváros időjárása a napokban

Pénteken tiszta, napos időre számíthatunk, csupán néhány felhő színezheti az eget. Eső nem várható, a déli és délnyugati irányból fújó szél helyenként megerősödhet. Délutánra a hőmérséklet 36 fok körül alakul. Szombaton folytatódik a napos, szinte felhőtlen idő. A nappali hőmérséklet 38 fokra emelkedik, országosan nagy meleg várható. Vasárnap marad a száraz, napsütéses idő, ideális a pihenésre, nyaralásra. A hőmérséklet akár 40 fokra is felkúszhat.

Forrás: koponyeg.hu