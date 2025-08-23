Felhők és fények tánca a hétvége kezdetén

Dunaújváros időjárása: Szombaton változékony, szeles idő vár ránk, de a hétvége második felében derűs és melegebb napok jönnek.

Dunaújváros időjárása: Szombaton szél borzolja a nyári hétvégét.

Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása

Szombaton változóan napos, gomolyfelhős idő alakulhat ki. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap több órára kisüt a nap, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Hajnalban 10, délután körülbelül 26 fok várható.

Hétfőn sok napsütés várható, csak kevés felhő zavarja a napsütést. Nem lesz csapadék. 25 és 30 fok közé erősödhet a felmelegedés.

Forrás: koponyeg.hu