Felhők és fények tánca a hétvége kezdetén
Szombaton 24 fok körüli hőmérséklet, erős széllel, vasárnap és hétfő viszont naposabb és melegebb időt hoz. Ilyen lesz Dunaújváros időjárása.
Dunaújváros időjárása
Szombaton változóan napos, gomolyfelhős idő alakulhat ki. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
Vasárnap több órára kisüt a nap, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Hajnalban 10, délután körülbelül 26 fok várható.
Hétfőn sok napsütés várható, csak kevés felhő zavarja a napsütést. Nem lesz csapadék. 25 és 30 fok közé erősödhet a felmelegedés.
