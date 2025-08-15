augusztus 15., péntek

Mária névnap

19°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meteo

2 órája

Jöhet egy tüzes negyvenes?

Címkék#hidegfront#Dunaújváros#kánikula#időjárás#gomolyfelhő#zápor

A következő napokban igazi kánikulára készülhetünk, a napsütésé lesz a főszerep. Dunaújváros időjárása is zavartalan, derült időt ígér, csapadékra sehol sem kell számítani. Péntekre már 40 fokhoz közeli maximumok is előfordulhatnak.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása: száraz, napos idő lesz a meghatározó. A hétvége közeledtével pedig országos hőség érkezik, helyenként 40 fokos forrósággal.

Dunaújváros időjárása
Mit hoz Dunaújváros időjárása: mutatjuk

Dunaújváros időjárása

Pénteken csak néhány gomolyfelhő zavarja a tikkasztó napsütést, csapadék nem várható. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.

Szombaton a ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek. Az ÉNy-i tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az ÉNy-i szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal.

Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Az ÉNy-i szél több helyen is erőssé válhat. A hőség enyhül, 29-36 fok között lesz a nappali hőmérséklet.

Hétfőn visszatér a napsütéses idő, csapadék nem várható. A hőség folytatódik, 30-32 fokra lehet számítani.

Kedden többnyire derült, vagy enyhén felhős lesz az ég, eső nem várható. Az északi szél időnként élénkebbé válik. A hőmérséklet délután 27 és 33 fok között alakul.

Forrás: koponyeg.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu