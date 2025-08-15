2 órája
Jöhet egy tüzes negyvenes?
A következő napokban igazi kánikulára készülhetünk, a napsütésé lesz a főszerep. Dunaújváros időjárása is zavartalan, derült időt ígér, csapadékra sehol sem kell számítani. Péntekre már 40 fokhoz közeli maximumok is előfordulhatnak.
Dunaújváros időjárása
Pénteken csak néhány gomolyfelhő zavarja a tikkasztó napsütést, csapadék nem várható. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.
Szombaton a ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek. Az ÉNy-i tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az ÉNy-i szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal.
Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Az ÉNy-i szél több helyen is erőssé válhat. A hőség enyhül, 29-36 fok között lesz a nappali hőmérséklet.
Hétfőn visszatér a napsütéses idő, csapadék nem várható. A hőség folytatódik, 30-32 fokra lehet számítani.
Kedden többnyire derült, vagy enyhén felhős lesz az ég, eső nem várható. Az északi szél időnként élénkebbé válik. A hőmérséklet délután 27 és 33 fok között alakul.
Forrás: koponyeg.hu