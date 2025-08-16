A rekkenő hőség melett a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat

Dunaújváros időjárása: száraz, napos idő lesz a meghatározó, de zápor, zivatar is előfordulhat. A hétvégén országos hőség érkezik, helyenként 40 fokos forrósággal.

Dunaújváros időjárása nem kedvez az idősebb embereknek

Fotó: DimaBerlin

Dunaújváros időjárása

Szombaton a sok napsütés mellett délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat. Estétől egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél. 33 és 39 fok közötti rekkenő hőség lesz.

Vasárnap gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. Erős marad az ÉNy-i szél. 28 és 34 fok közé enyhül a hőség.

Hétfőn a napsütést gyakran zavarják gomolyfelhők, de csapadék nem alakul ki. Reggel 15, délután 29 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden ragyogó napsütés, strandidő valószínű, csapadék nélkül. 30-31 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerdán, augusztus 20-án sok napsütésre van kilátás, kicsi az esély csapadékra. Országos hőség lehet 33 fok körüli maximumokkal.