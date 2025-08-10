Tegnap, 4:30
40 lesz, maradhat?
A következő napokban igazi kánikulára készülhetünk, a napsütésé lesz a főszerep. Dunaújváros időjárása is zavartalan, derült időt ígér, csapadékra sehol sem kell számítani. Vasárnapra már 40 fokhoz közeli maximumok is előfordulhatnak.
Dunaújváros időjárása: száraz, napos idő lesz a meghatározó. A hétvégére pedig országos hőség érkezik, helyenként 38 fokos forrósággal.
Dunaújváros időjárása
Vasárnap ragyogó napsütésre számíthatunk fátyolfelhőkkel. Esetleg ÉK-re sodródhat be zivatar, máshol nem lesz csapadék. Az ÉNy-i szél megerősödik. 33 és 40 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
Hétfőn igazi nyaraló idő várható, szinte zavartalan napsütéssel. Kizárt az eső. Az É-i szél még több helyen élénk lehet. 31 fok körüli kánikula lesz.
Kedden derült, felhőtlen idő valószínű, csapadék nélkül. 33-36 fok köré melegszik a levegő. A keleti szél megélénkülhet.
Szerdán strandidő várható továbbra is sok napsütéssel, országos hőséggel. 30-37 fok valószínű.
Csütörtökön perzselő napsütés, tikkasztó meleg ígérkezik. Az eső kizárt. 33-36 fok körüli maximumok várhatók.
Forrás: koponyeg.hu