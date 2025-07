Csendes reggel, viharos este – pénteken fordul az idő

A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de néha gomolyfelhők is megjelennek az égen. Dunaújvárosban a holnapi időjárás során leginkább délután növekszik meg a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, különösen a hétvége közeledtével. A hőmérséklet továbbra is meleg marad, helyenként kánikulai értékekkel.

Kellemesen alakul a holnapi időjárás Dunaújvárosban.

Holnapi időjárás és a következő napok kilátásai Dunaújvárosban

Pénteken augusztus első napján kezdetben derült, napos idő várható, délután azonban megnövekszik a gomolyfelhőzet. Nyugaton többfelé zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsa elérheti a 31 fokot, így igazi nyári melegre van kilátás. Estére az északnyugati szél is élénkebbé válik. Szombaton változóan felhős, napos idő ígérkezik, és helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 27 fok körül mozog majd. Vasárnap gomolyfelhős időre számíthatunk, záporral, zivatarral.

