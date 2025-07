Felhők mögött a változás színei!

A hét közepétől romlik az időjárás, és Dunaújváros időjárása sem lesz kivétel. Az élénk, helyenként viharos szél tovább csökkenti a komfortérzetet. A napos, forró idő többfelé véget ér, és enyhül a hőség.

Változást hoz Dunaújváros időjárása

Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása

Szerdán megnövekszik a felhőzet, emiatt több helyen számítani lehet záporokra vagy zivatarokra. A szél továbbra is élénk marad, sőt, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul. Csütörtökön többnyire felhős, borult idő ígérkezik, de csapadékra csak elszórtan van esély. A szél sok helyen megerősödhet, időnként erős lökések is lehetnek. Napközben a hőmérséklet megközelíti a 26 fokot. Pénteken részben felhős égre számíthatunk, de több alkalommal kisüt a nap. A szél továbbra is élénk, többfelé erős lehet. A hőmérséklet 28 fokra emelkedik.

Forrás: koponyeg.hu