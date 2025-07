Nyár még tartja magát, de már mocorog a változás!

Dunaújváros időjárása a hét közepétől változékonyabbá válik, de továbbra is meleg marad. Többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhő és zápor azonban felbukkanhat. Később zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk lesz, időnként meg is erősödik.

Dunaújváros időjárása nyugalmat és napsütést hoz.

Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása a napokban

Szerdán főként napos idő várható, csak néhány kis felhő takarhatja el az eget. Csapadék szinte nem lesz, csak nagyon ritkán lehet egy-egy zápor. A hőmérséklet 26 fok körül alakul, a szél pedig élénk marad. Csütörtökön a változó felhőzet mellett több órán át süt majd a nap. Időnként helyi záporok vagy zivatarok is kialakulhatnak. A szél megerősödik, néhol élénk lökések is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 29 fokra melegszik. Pénteken napközben többnyire napos idő lesz, de időnként megjelennek gomolyfelhők, és helyenként záporok is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, időnként erősödhet északnyugati, nyugati irányból. A hőmérséklet 30 fokra emelkedik.

Forrás: koponyeg.hu