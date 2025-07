Figyelmeztetés Fejér vármegyére – heves zivatarok jöhetnek még ma

Dunaújváros időjárása a hét végén is változékony képet mutat. A nyári kánikula mellett időnként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, miközben a meleg levegő és az élénk szél váltakozása mozgalmassá teszi az időjárást. Érdemes lesz figyelni az ég alakulását, hiszen váratlan fordulatokra is számíthatunk.

Nem lesz unalmas a hétvége: Dunaújváros időjárása sokszínű arcát mutatja.

Forrás: Canva

Zivatarveszély miatt adtak ki figyelmeztetést

Figyelmeztetést adtak ki Fejér vármegyére: délutántól zivatarok kialakulására kell számítani. Dunaújváros térségében is elsődleges veszélyforrás a villámlás, de helyenként viharos széllökések (70–80 km/h), jégeső (1–2 cm) és jelentős mennyiségű csapadék (15–25 mm) is előfordulhat. A légköri instabilitás nyugat, északnyugat felől terjeszkedik, és főként az ország északi, északnyugati harmadát érinti, de estére az Alföldön sem kizárt egy-egy zivatar. A viharos időjárás várhatóan péntek hajnalig tart, utána átmeneti megnyugvás jöhet.

Dunaújváros időjárása a következő napokban

Pénteken a gomolyfelhők mellett napsütésre is lehet számítani. Záporok és zivatarok csak elvétve fordulhatnak elő. A délnyugati szél sokfelé élénk lehet, a viharok környezetében akár erőteljes széllökések is előfordulhatnak. A legmelegebb órákban 35 fok körül alakul a hőmérséklet, marad a hőség. Szombaton a napos periódusokat időnként gomolyfelhők tarkíthatják, és elszórtan zápor, zivatar is megjelenhet. A hőmérséklet 30 fokra melegszik. Vasárnap változékony felhőzet várható, helyenként rövid záporokkal vagy egy-egy zivatarral. Az északi szél több helyen megélénkül. A nappali csúcshőmérséklet 29 fok fokra melegszik.

Forrás: koponyeg.hu