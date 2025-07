Hőhullám és záporok – izgalmas időjárás a láthatáron

Dunaújváros időjárása a következő napokban meglehetősen változatosnak ígérkezik. Záporok és zivatarok elszórtan előfordulhatnak, főként a hét második felében. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 38 fok között alakul.

Dunaújváros időjárása izgalmas fordulatokat tartogat

Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása

Csütörtökön napos idő ígérkezik, bár a délutáni órákban helyenként gomolyfelhők jelenhetnek meg az égen. Zápor vagy zivatar legfeljebb az ország északnyugati szegletében fordulhat elő. A hőség tetőzik, a legmelegebb órákban akár 35 fokot is mutathat a hőmérő. Pénteken a napos időszakokat már gyakrabban zavarják meg gomolyfelhők, és elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg villámlással kísért zivatarok. A délután folyamán az északnyugati szél megerősödhet, helyenként viharossá fokozódhat. Továbbra is meleg idő várható, 34 fok körüli maximumokkal. Szombaton többnyire felhős, borongós időre készülhetünk, és országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat, felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet napközben 32 fok körül alakul, az élénk, helyenként erős északnyugati szél továbbra is meghatározó marad.

Forrás: koponyeg.hu