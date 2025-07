Perzsel a nap, morog az ég – jön a nyári fordulat!

Dunaújváros időjárása is hasonlóan alakul, záporokkal és zivatarokkal tarkítva, miközben a hőség sem szűnik meg teljesen. Nyugaton és északnyugaton elég sok eső és zivatar várható, de máshol is hullámzó, változékony lesz az idő.

Dunaújváros időjárása igazi nyári hangulatot hoz, kisebb-nagyobb csavarral.

Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása

Szombaton gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél időnként megélénkül, később erősebb lökések is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 37 fokra emelkedik. Vasárnap reggel délnyugat felől jelentős csapadékzóna érkezik, amely több helyen heves zivatarokat, nagy mennyiségű esőt és jégesőt hozhat. Délután átmenetileg csökken a felhőzet, de továbbra is várhatók elszórt záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul. Hétfőn változatos idő várható, többnyire a napos időszakok mellett gomolyfelhők is képződnek, helyenként záporok és zivatarok előfordulhatnak. A hőmérséklet 27 fokra melegszik.

Jégeső is eshet?

A meteorológiai előrejelzések szerint szombaton több helyen intenzív zivatarok, felhőszakadás és jégeső várható, a nap első felében jellemzően a Dunántúl nyugati, északnyugati részen. A délutáni, késő délutáni óráktól az ország nagy részén kialakulhatnak felhőszakadások, amelyeket nagyméretű jég is kísérhet - hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Forrás: koponyeg.hu