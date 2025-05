Nyárra hangolva májusban

A jó idő végre megérkezett, de a szabadtéri programokhoz érdemes lesz rétegesen öltözni, és a napszemüveget meg az esernyőt is eltenni: a koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint lehet még részünk meglepetésekben.

Végre megérkezett a nyárias időjárás

Fotó: Mészáros Réka

Így alakul a hosszu hétvége időjárása

Pénteken derült, napos időre számíthatunk, az égen csak elvétve tűnnek fel kisebb felhők. A hőmérséklet 26 fokra melegszik. Szombaton a napsütést már gomolyfelhők is tarkíthatják, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 27 fok körül alakul. Vasárnap változékonyabbra fordul az idő, záporokra és zivatarokra kell számítani, melyeket villámlás és dörgés is kísérhet. A napközbeni hőmérséklet 25 fokra várható. Hétfőn az eső kerül előtérbe, jelentős mennyiségű csapadékra, heves záporokra és zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet 18 fokra csökken.