Holnapi időjárás: durva változás jön, mutatjuk, mire számíthatunk

A holnapi időjárás egyik kulcsszereplője az érkező hidegfront, amelynek hatására záporokra, zivatarokra is számítani kell, különösen az északi és nyugati térségekben.

Holnapi időjárás: napsütés vagy zivatar? Mutatjuk, mire ébredünk! Fotó: Duol

Így alakul a holnapi időjárás - részletek

A délnyugati tájakon több napsütésre van kilátás, és ott a csapadék esélye is kisebb lesz. A szél azonban egyre nagyobb szerepet kap: a délnyugati, majd fokozatosan északnyugati irányba forduló légmozgást sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérik, zivatarok idején pedig akár viharos lökésekre is fel kell készülni.

Vasárnap hajnalban 10 és 17 fok között alakulnak a minimumok, míg a nappali csúcsértékek jellemzően 22 és 29 fok között mozognak majd. Ugyanakkor az északnyugati határ közelében – például Sopron környékén – mindössze 19–20 fokig melegszik fel a levegő. A változékony idő a tavasz velejárója, így nem árt, ha holnapra esernyővel és napszemüveggel is készülünk. Aki a déli országrészben tartózkodik, jó eséllyel élvezheti a kellemes tavaszi napsütést, míg északabbra a felhők és a csapadék dominálhatják a napot.