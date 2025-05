Váratlan fordulatot vesz az időjárás

Pénteken a kevés gomoly- és fátyolfelhő mellett sok napsütés várható, a déli, délnyugati szél helyenként megélénkül, délután 23 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a Köpönyeg szerint, a hétvégi időjárás pedig változást hozhat.

Némi változást hoz a hétvégi időjárás

Fotó: Duol

Hétvégi időjárás

Szombaton is napos idő várható, a gomoly- és fátyolfelhők mellett is. Az északi megyékben délutántól kevés helyen zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban általában 10-16 fok valószínű, de északkeleten a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 25 és 31 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap általában felhős idő valószínű rövidebb napos időszakok mellett, a délnyugati, déli országrészben még sokat süthet a nap. Egyre többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a déli megyékben kisebb a csapadék valószínűsége. A nyugati, délnyugati irányú szelet többfelé kísérhetik élénk, erős lökések, majd elkezd északnyugati irányba fordulni az áramlás és zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10 és 17, délután többnyire 22 és 29 fok közötti értékek várhatók, de Sopron környékén csak 19-20 fok lesz.