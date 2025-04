Újabb csavar az időjárásban - mi jöhet még?

A koponyeg.hu előrejelzése alapján változékony időjárásra készülhetünk a héten, amelyet felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Érdemes lesz rétegesen öltözni, és az esernyőt újra elővenni.

Továbbra is marad a változékony időjárás

Fotó: Mészáros Réka

Változékony időjárásra készülhetünk

Csütörtök több helyen kialakulhatnak zivatarok, emellett felhőszakadásra és jégesőre is számítani lehet. A nappali hőmérséklet 23 fok körül várható. Pénteken borult lesz az ég, és továbbra is marad az esős, viharos időjárás. A hőmérséklet 18 fokra csökken. Szombaton napos, de gomolyfelhős időre van kilátás, csapadék nem várható. A hőmérséklet 18 fok környékére emelkedik. Vasárnap a napsütés mellett záporokra is készülhetünk, a hőmérséklet 18 fokig melegszik.