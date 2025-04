Felhők közötti őrület

A húsvéti hosszú hétvégén is változékony időjárásra készülhetünk a koponyeg.hu előrejelzése szerint. Április komikus filmjében most többen is főszerepet kaptak: napsütés, szél, és zivatarok. Kérdeztük a rendezőt hogy várható-e folytatás, de egyelőre választ nem kaptunk.

Komikus Április

Fotó: Mészáros Réka

Így alakul a komikus idő

Szombaton több órás napsütésre lehet számítani, elszórtan előfordulhatnak záporok ,a hőmérséklet 19 fok körül alakul. Vasárnap folytatódik a napos idő, kisebb záporok elvétve lehetnek, a nappali hőmérséklet 21 köré várható. Hétfőn helyenként élénk széllel számolhatunk, de ez nem befolyásolja majd a napsütést, a hőmérséklet 24 fokig emelkedik. Kedden visszatérnek a záporok, és több helyen találkozhatunk majd esővel, 23 fok körüli hőmérsékletre készülhetünk.