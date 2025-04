Jön a saras eső, de mit tartogat még az időjárás húsvétra?

Az április továbbra is szeszélyes és bolondos marad, a koponyeg.hu előrejelzése szerint. Aki szívesen takarítana autót, annak most nem kell sokat várnia, hiszen szaharai porral kevert esőre is lehet számítani a héten. Az időjárás húsvétra sem hozza meg a kívánt meleget.

Időjárás

Fotó: Mészáros Réka

Így alakul az időjárás Dunaújvárosban

Kedden csapadékos idő várható, 16 fok körül alakul a hőmérséklettel. Szerdán élénk lesz a légmozgás, 23 fokra lehet számítani napközben. Csütörtökön a szél csillapodik, gyenge esőre készülhetünk, 23 fok ígérkezik. Pénteken marad az esős idő, a legmagasabb hőmérséklet napközben 19 fok köré várható. Szombaton és vasárnap elszórtan záporokra lehet számítani, a hőmérséklet 20 fokra melegszik.