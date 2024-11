Mai nap időjárása

Vasárnap változóan felhős, részben napos időre számíthatunk, azonban különösen északkeleten tartósan borult, ködös, párás területek is előfordulhatnak. Csapadék nem valószínű. A délies szél sok helyen élénk lesz, néhol pedig erős lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -11 és 0 fok között alakul, míg a nappali csúcsértékek általában 4 és 11 fok között várhatók, bár az Északi-középhegység tágabb környezetében ennél hidegebb is lehet.

Távolabbi kilátások

Hétfőn az országban derült, napos időszakok és tartósan borult tájak egyaránt előfordulhatnak, utóbbiak elsősorban északkeleten. Jelentős csapadék nem valószínű. A délies szél sokfelé élénk, helyenként erős lehet. Az Északi-középhegység tágabb körzetében a hőmérséklet +1 fok körül alakul, máshol pedig +2 és +10 fok között várható.

Kedden felhős, párás idő várható, csupán gyenge csapadék fordulhat elő. A szél változó irányú lesz, helyenként élénkebb lökésekkel. A legmagasabb hőmérséklet 0 és 10 fok között alakul, a hidegebb idő északkeleten valószínű.

Forrás: köpönyeg.hu