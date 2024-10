Mai nap időjárása

Hétfőn reggelre többfelé alakul ki rétegfelhőzet, mely napközben tartósabban is megmaradhat. Mellette lehetnek ragyogóan napos területek is. Eső nem várható. 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet – a felhőzettől függően.

Távolabbi kilátások

Kedden az ország délnyugati felén tartósabban rétegfelhős idő várható, míg máshol többórás napsütés lehet változó felhőzettel. 18-19 fok körüli értékeket mérhetünk. Az északias szél élénk lesz.

Szerdán éjszaka kiterjedt rétegfelhőzet és köd képződik, amelyek napközben akár nagyobb területeken is megmaradhatnak. A ködös területeken szitálás vagy gyenge, szemerkélő eső is előfordulhat. Emellett lesznek napos részek is. A légmozgás mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között várható.

Csütörtökön változatos időre számíthatunk: lesznek rétegfelhős, ködös, párás területek, valamint kevésbé felhős, napos részek is. Helyenként gyenge eső vagy zápor, a ködös vidékeken pedig szitálás is előfordulhat. Délután a hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.

Pénteken rétegfelhőzet, köd, pára és naposabb körzetek egyaránt előfordulhatnak. Néhol gyenge eső vagy zápor lehet, a ködös tájakon pedig szitálás is kialakulhat. Délután 13 és 19 fok között mozog a hőmérséklet.

Forrás: köpönyeg.hu