Mai nap időjárása

Pénteken nagyrészt borult, vagy erősen felhős idő lesz, és több helyen esőre, záporra, sőt, keleten zivatarra is lehet számítani. A középső és nyugati országrészekben erős, olykor viharos széllökések is előfordulhatnak. Kiadós mennyiségű csapadék is eshet, ezért érdemes felkészülni a nedves, csúszós utakra. Az eső és a viharos szél miatt a közlekedési feltételek jelentősen romolhatnak, különösen a nyugati és középső régiókban. Javasolt lassabb sebességgel, a látási viszonyoknak megfelelően vezetni, és a viharos időjárás miatt felkészülni a váratlan forgalmi helyzetekre. 10 és 28 fok között alakul a hőmérséklet, a tartósan esős nyugati tájakon lesz a leghidegebb.

Távolabbi kilátások

Szombaton az ország nagy részén erősen felhős vagy borult idő várható, sok helyen esővel, záporral, helyenként jelentős mennyiségű csapadékkal. A nyugati szél több helyen megerősödik, az Északnyugat-Dunántúlon viharos lökések is előfordulhatnak, ami a közlekedést nehezítheti. A hajnali hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul, napközben pedig 12 és 19 fok között várható. Az esős idő és a szél miatt az utakon csúszós felületekre, erős oldalszélre kell készülni.

Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, sok helyen esővel és záporokkal, helyenként jelentős mennyiségű csapadékra is számítani lehet. A nyugati irányú szél több helyen megerősödik, az Északnyugat-Dunántúlon akár viharos lökések is előfordulhatnak, amelyek lassíthatják a közlekedést és megnehezíthetik a járművek irányítását. A hajnali hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, míg délután 12 és 20 fok várható. Az esős, szeles idő miatt az utakon a csúszós felületek, és az erős oldalszél jelenthet veszélyt, így érdemes fokozott figyelemmel vezetni. A frontérzékenyek fejfájásra, fáradékonyságra számíthatnak, a szél pedig nyugtalanságot okozhat.

