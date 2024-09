Mai nap időjárása

Szerdán sok napsütés várható gomolyfelhőkkel, azonban az északkeleti területeken és a Dunántúlon helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. Mérsékelten meleg idő várható, a hőmérséklet 24-25 fok körül alakul.

Távolabbi kilátások

Csütörtökön az ország nagy részén eleinte gomolyfelhős, napos idő lesz, de nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és a Dunántúlon estére már záporok és eső is kialakulhat. A legtöbb napsütés a keleti régiókban várható. Széles körben megélénkül a délkeleti szél, helyenként erősebb széllökések is lehetnek. A hőmérséklet 23 és 30 fok között alakul.

Pénteken újabb nedves levegő éri el a Kárpát-medence térségét. Erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, de az ország keleti felén helyenként szakadozhat a felhőzet, így ott időnként naposabb időszakok is előfordulhatnak. Több helyen várható eső, vagy zápor, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Az északi szél többfelé megélénkül, néhol pedig erősebb lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, délután pedig többnyire 19 és 25 fok közötti értékekre lehet számítani. A csapadékosabb nyugati területeken hűvösebb lesz, míg a keleti részeken ennél kissé melegebb idő valószínű.

Forrás: köpönyeg.hu