Mai nap időjárása

Szombaton erősen felhős, vagy borult lesz az ég. A Ny-, ÉNy-Dunántúlon alig, máshol sokfelé várható eső, zápor. Keleten zivatar is lehet. Délelőtt DNy-on, délután az Alföldön eshet kiadósabb eső. Az ÉNy-i szél sokfelé megerősödik. 16 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, erős lehűlés várható, több helyen nem is emelkedik napközben a hőmérséklet.

Távolabbi kilátások

Vasárnap a nap első felében a középső és a keleti felében még előfordulhat eső, zápor; majd mindenhol csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Az északi szél nagy területen marad erős. 16-17 fok lesz mindössze.

Hétfőn változóan felhős időre van kilátás, időnként napsütéssel. Csapadékra kicsi az esély. Az északi, északkeleti szél sok helyen megerősödik, délután pedig a nyugati régiókban délire vált az áramlás. Délután 14-19 fok valószínű.

Kedden napos időre számíthatunk, de a nap második felétől nyugat-északnyugat felől fokozatosan növekedhet a felhőzet. Csapadékra továbbra is csekély az esély. A déli és délkeleti szél helyenként megélénkülhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 3 és 9 fok között alakul, de néhol akár 1-2 fokig is lehűlhet (tehát akár talajmenti fagy is lehet már). A csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű.

Szerdán változóan felhős idő várható, délelőtt több napsütésre lehet számítani. Délután nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, különösen a Dunántúlon. Csapadék csak elszórtan, kisebb záporok formájában fordulhat elő, elsősorban a nyugati országrészben. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. A maximum-hőmérséklet 15-20 fok között alakul.

Forrás: köpönyeg.hu