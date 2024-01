Egymást érik az időjárási frontok, közben megdőltek a meleg- és hidegrekordok is a vármegyében. Január második felében az ember azt várná az időjárástól, hogy kövessék egymást a hideg napok, gyakran faggyal, hóval és napsütéssel. Pár napig volt nagyon hideg az idén, majd rá két napra tavasziasra fordult az idő, e hét elejétől ismét lehűlt, írja a teol.hu.

Fejfájás, szédülés, ízületi panaszok

Az ember úgy érzi magát, mintha hullámvasúton ülne, csak közben iszonyú fejfájással, ízületi panaszokkal, gyakran szédüléssel is meg kell küzdenie. Egy hete még a havas időjáráshoz igazodtunk, éjszaka a mínusz tíz fokot is elérte a hőmérő higanyszála, rá pár napra plusz tizennégy fokot mértek Szekszárd belvárosában. Most megint hűvös van, de már egy melegfront érkezését jelezték a meteorológusok. A háziorvosok szerint az idősebbeket, a betegeket és a csecsemőket viseli meg a legjobban ez az idő, de az egészségesek is megérzik.

Nem tévhit, az időjárási front valóban hatással van a szervezetünkre, ezt egyre több kutatás bizonyítja, erősítette meg dr. Gonda Mária, szekszárdi gyermekorvos. A doktornő szerint a jellegzetes hatásokat nem szabad lebecsülni, mert bár egészséges ember nem hal bele a légköri jelenségbe, a légnyomás hirtelen változásába a meglévő betegségek tüneteit veszélyes mértékben felerősítheti.

A csecsemőknél alvászavarok, ebből adódóan pedig nyugtalanság, étvágytalanság jelentkezhet. A nagyobb gyerekeknél fejfájás is. Van, aki a melegre, más a hidegre érzékeny, de olyan is van, aki mindkettőre. Hogy ennek mi az oka, arra egyelőre nincs válasz.

A hidegfront görcsös tüneteket okoz

Az idősebb, beteg embereket is nagyon megviseli a változás. A hidegfront főként görcsös tüneteket okoz. Ez azonban nem csak arra a napra vonatkozik, amikor megérkezik a front, mert hatása már egy-két nappal korábban érezhető. Emiatt van az is, hogy – bár még éppen nincs hidegfront – egyszer csak vese­görcs panaszok áradata érkezik a mentőkhöz és az ügyeletekre. Másik jellemzője lehet a hidegfrontnak a reumatikus és mellkasi fájdalom.

Utóbbi társulhat vérnyomás-emelkedéssel, keringési zavarokkal, következménye pedig akár infarktus vagy koszorúérgörcs is lehet. A belgyógyászok szerint önmagukban az időjárási frontok egészségeseknél nem okozhatnak rosszullétet, de egy adott kor felett már ilyen-olyan betegsége, kopása van az embernek, így sajnos befolyásolhatja az aznapi állapotát a légnyomás változása.

A szülészeteken is tapasztalhatóak a frontok: melegnél a „normál” szülések száma emelkedik meg, és ezek a szülések több vérzéssel is járhatnak. Hidegfront esetén többnyire koraszülések indulnak be az egyre erősödő görcsök miatt.

A gazdák nem örülnek az enyhe télnek

A gazdálkodók is aggódnak, hiszen az elmúlt öt évben a téli langyos idő nem tett jót a gyümölcsfáknak. A rügyezés hamarabb megindult és egy kései – március végi, április eleji – fagy, ami sajnos egyre inkább jellemző, tönkretette a leendő termést. Számtalan példa akad arra, hogy a meleg január majd február után visszatért az igazi tél, mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök. Még ha nem is tartott sokáig a fagyos idő, nagy kárt tudott csinálni.

Ilyen volt a 2017-es esztendő, amikor a rendkívül meleg február és március után április 8-án két napig havazott, és mínusz öt fokra hűlt az idő. Ezzel meg is pecsételte az évi sárgabaracktermést. Egy évvel később, 2018-ban szinte ugyanez történt, meleg január és február eleje után akkor február végén váltott hűvösre az idő, havazott is, március 10-ig is eltartott a hideg. Szintén elvitte a baracktermést.

Mikor jön a tavasz?

Január utolsó hetében a jelenleginél már enyhébbek lesznek az éjszakák. Napközben pedig plusz 10 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Egyelőre úgy tűnik, februárban is hasonló lesz az időjárás, nagyobb felmelegedést nem jeleznek a meteorológusok. Márciusban már tizenöt fok körüli felmelegedés is gyakori lesz, amit egy-egy lehűlés szakít meg.