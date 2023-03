Ma, a tavaszi nap-éj egyenlőség idején hivatalosan is beköszönt a csillagászati tavasz. A napos, enyhe időnek köszönhetően már ébredezik a természet. A mögöttünk hagyott hétvégén is sokan indultak útnak, hogy a népszerű közeli kirándulóhelyeken megszemléljék a lassan virágba boruló tavaszköszöntő fákat, bokrokat. Ha tehetik, kedden az erdők világnapján is tegyenek egy hosszabb-rövidebb egy testileg-lelkileg frissítő, egészséges sétát a természetben

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko