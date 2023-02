Mai időjárás

Nyugat, északnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé várható kiadós csapadék: eleinte havazás, majd havas eső, azonban az Északi-középhegység térségében és északkeleten végig havazhat. Az északnyugatira forduló szél egyre jobban megerősödik. Reggel 2, délután 6 fok körül alakul a hőmérséklet.

Forrás: koponyeg.hu

Távolabbi kilátások

Szombaton északkelet felől csökken a felhőzet, de délelőtt még elszórtan lehet zápor, délután már hózápor. Viharossá fokozódik az északnyugati, északi szél. +5, +6 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap változóan felhős időre számíthatunk, az ország nagy részén többórás napsütéssel. A Nyugat-Dunántúlon ugyanakkor beborul az ég, és havazás kezdődik. Megkezdődik a lehűlés: reggel már országos fagy lesz, délután csak +3 fok körül alakul a hőmérséklet.

Hétfőn nyugaton még lehetnek borongós részek további hózáporokkal. Máshol sok napsütés várható fátyolfelhőkkel. Nagy területen lesz erős az északnyugati szél. Reggel -6, délután mindössze 0 fok valószínű.

Kedden napos, fagyos időre van kilátás. A néha megnövekvő felhőzetből elszórtan lehet hózápor. Reggel -11 és -5, délután -3 és +2 fok valószínű.

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Készítette dr. Pukoli Dániel

