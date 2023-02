Az előrejelzések szerint csütörtökön térségükben túlnyomóan napos, száraz, tiszta időre számíthatunk. Nem lesz csapadék. Reggel -15 és -5, délután 0 és +5 fok között alakul a hőmérséklet. A keleti szél csak néhol élénkül meg.

Orvosmeteorológia - Fronthatás nem terheli szervezetünket. Szára, hideg téli idő várható. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.