Erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Eleinte a Dunántúlon várható eső, havas eső, a magasabban fekvő tájakon havazás is. Délután a csapadék a Dunától keletre lesz jellemző. A délies szél megerősödik. 2 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.

Távolabbi kilátások

Kedden hajnalban, reggel többfelé várható eső, a hegyekben havas eső, majd nyugat felől átmenetileg csökken a felhőzet, a nap is kisüthet. Délután aztán DNy felől újabb csapadéktömb érkezik. 10 fok köré enyhül a levegő, erős maradhat a DNy-i szél.

Szerdán marad a borongós idő, átmeneti felszakadozások lehetnek csak a felhőzetben. Délnyugat felől több alkalommal ered el az eső. 10-12 fok is lehet.

Csütörtökön erősen felhős, párás időre számíthatunk. Inkább délen és keleten valószínű újabb csapadék, máshol már kisebb az esély csapadékra. 5 fok köré csökken a hőmérséklet.

Pénteken és szombaton folytatódik az erősen felhős, vagy borult idő. Többfelé várható csapadék, mely az eső mellett az ország északnyugati felén már egyre inkább havazás lehet. A viharossá fokozódó ÉNy-i szél egyre hidegebb levegőt hoz.

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Készítette dr. Pukoli Dániel

