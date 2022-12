Többnyire erősen felhős, párás, reggel ködös lesz az idő; de a Tiszántúlon kevés szűrt napsütés is lehet. Nyugat felől szitálás, gyenge eső is előfordul. A délkeleti szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia: Folytatódik a frontmentes, őszi-téli időjárás. A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali fagy, illetve a párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A párás levegő kifejezetten kedvez a légúti fertőzéssel járó megbetegedések terjedésének, ezért várhatóan megszaporodnak a légúti megbetegedések is. A borús idő negatív hatással lehet hangulatunkra, közérzetünkre, jellemző lehet a fáradékonyság, levertség.