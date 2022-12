Időjárás vasárnap estig

Többórás napsütésre számíthatunk, de a keleti és déli tájakon lesznek rétegfelhős tájak is. Nem lesz csapadék. A délkeleti szél gyenge marad. -3 és +3 fok között alakul a hőmérséklet délután, reggel akár -10 fokos fagy is lehet.

Forrás: koponyeg.hu

Távolabbi kilátások

Hétfőn a Dunántúlon réteg-, keleten fátyolfelhők zavarják a napsütést, de ebből komoly csapadék nem alakul ki, esetleg elvétve lehet szitálás. Reggel -5, délután +1 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden nyugaton már tartósan borult, párás időre van kilátás, akár tartós ködfoltokkal és hószállingózással. Máshol változóan felhős, napos idő várható. A délkeleti szél többfelé megélénkül. 0-5 fok valószínű.

Szerdán északnyugat, nyugat felől vastagszik a felhőzet, elszórtan lehet szitálás, kisebb eső. Estefelé északnyugat felől csökken a felhőzet, a megélénkülő szél hatására. +5, +6 fok köré enyhül a levegő.

Csütörtökön erősen felhős, párás idő valószínű, miközben tovább enyhül az idő: 4 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.

Forrás: koponyeg.hu

Orvosmeteorológia

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. Készítette: dr. Pukoli Dániel