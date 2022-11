A középső országrészben egészen estig marad a borongós idő, és további gyengülő, szemerkélő eső, szitálás valószínű. Nyugaton és keleten viszont vékonyodik a felhőzet, és kisüt rövid időre a nap. Élénk marad az északias szél. 12-14°C várható írja a koponyeg.hu vasárnapi előrejelzésében.

Orvosmeteorológia: Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, továbbá az időnként megélénkülő szél a kellemetlen tüneteket tovább fokozhatja és a hőérzetünket is csökkenheti. A reggeli órákban érezhető hideg miatt a mozgásszervi betegségben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet, korábbi csonttörések helye fájdalmassá válhat. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.