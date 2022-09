Az érintett területen Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is - közölte oldalán a katasztrófavédelem.

Az OMSZ előrejelzése szerint csütörtök délután, illetve kora este az ország délnyugati, déli területein - egy negatívabb forgatókönyv esetén - heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatarok környezetében viharos széllökésre (60-80 km/h, heves zivatarok esetén ~90-110 km/h), jégesőre (1-3 cm, heves zivatarok esetén 2-4 cm) kell számítani, illetve az ismétlődő cellaátvonulásból rövid idő alatt lokálisan nagyobb mennyiségű (25-40 mm) csapadék is hullhat. Az este folyamán északnyugat felől stabilizálódik a légkör, s fokozatosan a déli területekre korlátozódik a zivatartevékenység.