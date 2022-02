Mondhatni pulóveres idő van kint így, február közepén. Az időjárás-előrejelzéssel foglalkozó portálok mára még melegebbet jósolnak, itt, a városban a jövendölésük szerint 16 fok is lehet. Az időben távolabbra mutató előrejelzések szerint ez így is marad a következő időszakban. Persze, bármikor változhat a kép, hiszen az időjárás alakulására nem szokott fogadni senki. Jó is ez a korán jött tavaszias idő, csak nehogy majd húsvétkor essen megint a hó, s jöjjön valami durva fagy, aminek böjtjét nyáron isszuk majd meg, amikor szezonális gyümölcsöt akarunk vásárolni a piaci standokon...