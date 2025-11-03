Dunaújvárosban is vizsgálódhatnak a gyrososoknál

Országos gyros-ellenőrzési akciót indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálat Dunaújvárosra is kiterjed, vagyis dunaújvárosi gyros ellenőrzés is várható a következő hetekben. A hatóság célja kiszűrni azokat a vendéglátóhelyeket, ahol nem megfelelőek a higiéniai körülmények vagy nem igazolt az alapanyagok eredete.

A dunaújvárosi gyros ellenőrzés az eőírások mentén zajlik majd

Fotó: Shutterstock illusztráció

Dunaújvárosi gyros ellenőrzés is várható

Az ellenőrzésekre azért kerül sor, mert az elmúlt időszakban több probléma merült fel a gyros készítésével és értékesítésével kapcsolatban. A hatóság munkatársai több helyen tapasztalták a hűtési lánc megszakadását, nem megfelelő higiéniai körülményeket, illetve azt, hogy a vendéglátók nem tudták igazolni a felhasznált hús eredetét. A már lefolytatott vizsgálatok csaknem 70%-ában találtak hiányosságot, és négy gyrost árusító egységet ideiglenesen be is zárattak.

Az országos akció során a szakemberek különös figyelmet fordítanak az alapanyagok eredetére, tárolására és hőkezelésére, valamint a konyhai technológiákra, például a hús pácolására és nyársra húzására. A hatóság emellett ellenőrzi a dolgozók személyi higiéniáját, a munkaterületek tisztaságát, az allergénekről szóló tájékoztatást, továbbá azt, hogy az üzemeltetők minden szükséges bejelentést megtettek-e.

Az NKFH hangsúlyozza: minden szabálytalanság esetén szigorúan fellép, hiszen a fogyasztók egészségének és jogainak védelme a legfontosabb.

TOP 10 Dunaújvárosi étterem

A Google Maps segítségével megpróbáltuk megkeresni a legjobb dunaújvárosi éttermeket. Legalábbis, azokat, amelyek a vendégek értékelései alapján a legtöbb pontot kapták. Az élmezőny igen szoros volt.