Az utolsó csapolás - videó

Az utolsó csapolás – így vonult be a 2023. augusztus 10-i délelőttös műszak a hazai kohászat történelmébe.

Videón mutatjuk az utolsó csapolás folyamatát

Forrás: duol.hu/archív

Az utolsó csapolás

Az utolsó csapolás nem rutinművelet volt, hanem egy úgynevezett medenceürítési folyamat, amelynek célja a kohó medencéjében maradt olvadék minél teljesebb eltávolítása. A műveletet nagy szakmai odafigyeléssel végezték, hiszen minden visszamaradt anyag befolyásolja a kohó jövőbeni állapotát, esetleges újraindíthatóságát.

A csapolást nyugvó kohón hajtották végre – ez azt jelenti, hogy a kohó működése már a leállás fázisában volt, nem folyt aktív termelés. A folyamat során meghatározott szögben fúrtak a medence alja felé, hogy az olvadék a lehető legnagyobb mértékben eltávozzon.

Legendás kohászok

A csapolás a II-es kohón a vasoldali oldalon, a csarnokban történt. A felvételen több ismert kohászszakember is látható, köztük Németh József, Dencsik Zsolt és Vadász Zoltán, aki a művelet főolvasztáraként irányította a munkát. Egy pillanatra feltűnik a videón Tiz Imre is, aki a nagyolvasztómű gyárvzetője volt. A jelenlévő dolgozók több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember, akik pályafutásukat a kohászatban építették fel, így az utolsó csapolás számukra érzelmi jelentőséggel is bírt, bár akkor még úgy tudták ideiglenes leállást végeznek, mert három hónap múlva újraindulhat a kohó. Mint azóta tudjuk, ez már nem valósulhatott meg.

A folyamat részletei

Időpont: 2023. augusztus 10.

Műszak: délelőtt

Kohó: kettes számú kohó

Művelet típusa: medenceürítés, az olvadék teljes lecsapolására törekedve

Cél: a kohó leállításának előkészítése, a visszamaradt anyag minimalizálása

A csapolás során az olvadt vas kitörése látványos és egyben megrendítő pillanat volt – nem csupán technológiai művelet, hanem egy múlt lezárása. A hagyományos kohászati kultúra egyik utolsó nagy mozzanata zajlott le a felvételen, amely ma már történelmi dokumentumnak tekinthető.

Szakmai és történelmi üzenet

Bár a kohó hivatalosan leállt, a szakemberek egy része úgy véli, a berendezés megfelelő karbantartással és szakembergárdával újraindítható lenne. Ez a remény tükrözi azt az elkötelezettséget és szaktudást, amellyel a magyar kohászok mindig is rendelkeztek.

Úgy tudjuk, a kohászok nagy része talált már munkát, hiszen a dolgos, szorgalmas kezekre mindig szükség van.

Legutóbb arról adtunk hírt, hogy a felszámoló a Duna Furnace Kft. vásárlására már nem ír ki több pályázatot. Többek között erre reagált a Dunaferr Vasas Szakszervezet elnöke is, aki attól tart, karácsonyra sok volt Dunaferr dolgozó kifogy a tartalékából.