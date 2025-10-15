„Attól tartok, karácsonyra sok vot Dunaferr dolgozó kifogy a tartalékából”

Újabb fordulóponthoz érkezett a dunaújvárosi Dunaferr története. A felszámoló leállította a Duna Furnace Kft. értékesítési eljárását, amivel gyakorlatilag az egész Dunaferr-csoport sorsa ismét bizonytalanná vált. A döntés hátteréről, a lehetséges jövőképekről és a több ezer egykori dolgozó helyzetéről Magyar Zoltánnal, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökével beszélgettünk.

Magyar Zoltán a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke

Fotó: ihaszmartin

– Elnök úr, hogyan értékeli a Duna Furnace értékesítési eljárásának leállítását?

– Logikusnak, vagy inkább úgy mondanám, várhatónak tartottam ezt a lépést. Tudtuk, hogy a második pályázati kiírásra is csak egyetlen résztvevő jelentkezett, mégpedig ugyanaz a cseh vállalkozó, aki a Dunarollingnál és a Dunaferr Labor Nonprofit Kft.-nél is megjelent korábban. Ott is tett ajánlatot, de mindkét esetben mélyen a minimálár alatt. És mivel a Furnace-nél is csak ő volt az egyetlen pályázó, azt gondolom, józan ésszel sejthető, hogy ezúttal sem adott volna reális ajánlatot. Ezért volt helyes döntés a felszámoló részéről, hogy most lezárta ezt a folyamatot, még mielőtt feleslegesen tovább húzódott volna.

– Tehát a felszámoló gyakorlatilag előre látta, hogy a pályázat sikertelen lenne?

– Igen, ez le is van írva a bírósági anyagban, ami a cégközlönyben megjelent. Ott egyértelműen szerepel, hogy a felszámoló feltételezi a sikertelenséget.

Szerintem teljesen logikus: ha valaki korábban kétszer is irreális ajánlatot tett, miért várnánk, hogy harmadszorra hirtelen megemeli az árat? Nézzük meg: a Labor értéke elenyésző volt, mégis minimálár alatti ajánlatot adott. Ezek után komolytalan lett volna azt hinni, hogy a Furnace esetében másként cselekszik. Úgyhogy a döntés szerintem józan, racionális lépés volt.

– Akkor most mi következhet? A cikkünkben felvetettük, hogy talán részletekben értékesítik majd a vagyonelemeket. Reális ez?

– Tippelni nem szeretnék, de az biztos, hogy most dől el, hogyan tovább. Én is azt érzem, hogy ez a mostani leállítás valaminek az előjele. Talán egy új koncepció jön, talán más formában próbálják értékesíteni a vasmű különböző egységeit. Most minden ismét „a levegőben van”, ahogy szoktuk mondani. A Furnace, a Rolling, a Labor – minden újra nyitott kérdés. Nagyon kíváncsian várom, mi fog megjelenni a következő hetekben, milyen lépések jönnek a nyilvánosság elé.