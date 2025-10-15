2 órája
„Attól tartok, karácsonyra sok volt Dunaferr dolgozó kifogy a tartalékából”
A felszámoló leállította a Duna Furnace Kft. értékesítési eljárását, amivel új fejezethez érkezett a dunaújvárosi vaskohászat évek óta tartó válsága. A döntés hátteréről, várható következményeiről és a munkavállalók helyzetéről Magyar Zoltánnal, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökével beszélgettünk.
Magyar Zoltán a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke
– Elnök úr, hogyan értékeli a Duna Furnace értékesítési eljárásának leállítását?
– Logikusnak, vagy inkább úgy mondanám, várhatónak tartottam ezt a lépést. Tudtuk, hogy a második pályázati kiírásra is csak egyetlen résztvevő jelentkezett, mégpedig ugyanaz a cseh vállalkozó, aki a Dunarollingnál és a Dunaferr Labor Nonprofit Kft.-nél is megjelent korábban. Ott is tett ajánlatot, de mindkét esetben mélyen a minimálár alatt. És mivel a Furnace-nél is csak ő volt az egyetlen pályázó, azt gondolom, józan ésszel sejthető, hogy ezúttal sem adott volna reális ajánlatot. Ezért volt helyes döntés a felszámoló részéről, hogy most lezárta ezt a folyamatot, még mielőtt feleslegesen tovább húzódott volna.
– Tehát a felszámoló gyakorlatilag előre látta, hogy a pályázat sikertelen lenne?
– Igen, ez le is van írva a bírósági anyagban, ami a cégközlönyben megjelent. Ott egyértelműen szerepel, hogy a felszámoló feltételezi a sikertelenséget.
Szerintem teljesen logikus: ha valaki korábban kétszer is irreális ajánlatot tett, miért várnánk, hogy harmadszorra hirtelen megemeli az árat? Nézzük meg: a Labor értéke elenyésző volt, mégis minimálár alatti ajánlatot adott. Ezek után komolytalan lett volna azt hinni, hogy a Furnace esetében másként cselekszik. Úgyhogy a döntés szerintem józan, racionális lépés volt.
– Akkor most mi következhet? A cikkünkben felvetettük, hogy talán részletekben értékesítik majd a vagyonelemeket. Reális ez?
– Tippelni nem szeretnék, de az biztos, hogy most dől el, hogyan tovább. Én is azt érzem, hogy ez a mostani leállítás valaminek az előjele. Talán egy új koncepció jön, talán más formában próbálják értékesíteni a vasmű különböző egységeit. Most minden ismét „a levegőben van”, ahogy szoktuk mondani. A Furnace, a Rolling, a Labor – minden újra nyitott kérdés. Nagyon kíváncsian várom, mi fog megjelenni a következő hetekben, milyen lépések jönnek a nyilvánosság elé.
– A városban már pletykálnak: a „zuhanyhíradó” szerint a MOL vagy az állam venné át az üzemet, mások kínai befektetőkről beszélnek. Lehet ezekben valami?
– Hát, a zuhanyhíradó mindig dolgozik, még ha ma már nem is járunk „zuhanyozni”. (nevet) Komolyra fordítva: biztosan sokféle elképzelés kering, és lehet, hogy némelyiknek van alapja, másoknak semmi. De ha azt a két verziót vesszük, amit gyakrabban hallani – MOL vagy állami szerepvállalás –, akkor azt mondom, mindkettő üdvözlendő lenne. Akár van benne valóság, akár nincs, a Duna Furnace leállítása szükséges lépés volt ahhoz, hogy bármelyik opció megvalósulhasson. A MOL-ban gondolkodni szerintem pozitív és reális irány lenne. Egy tőkeerős, nemzetközi cég, több tízezer munkavállalóval, komoly európai kapcsolatrendszerrel. Azt hiszem, a vasmű beleillene a profiljukba. Az állami működtetésben viszont kevésbé bízom – az állam nem feltétlenül tud jól működtetni egy ilyen komplex ipari vállalatot. De még így is jobb lenne, mint a bizonytalanság.
– És a kínai érdeklődés? Elektrokemence-projekt is felmerült.
– Erről én konkrét információval nem rendelkezem, de a Liberty-időszakban valóban volt szó erről. Akkor egy nevű kínai cég dolgozott az elektrokemence telepítésének előkészítésén. Hogy ez a kapcsolat fennmaradt-e, vagy újraéledhet-e, azt nem tudjuk. Jelen helyzetből nézve ez tündérmesének tűnik, de bár így lenne! Egy ilyen fejlesztés óriási lehetőség lenne Dunaújvárosnak. Az elektrokemence ugyanis hulladékacéllal dolgozik, tehát környezetbarátabb, korszerűbb technológia, és több száz embernek adhatna munkát, a kapacitástól függően. És ha nagyon messzire gondolunk, még a MOL-lal is lehetne kapcsolódási pont, hiszen az acélgyártás energetikai kérdés is.
– Nézzük most a realitást: hogy állnak a dolgozók anyagilag? Mikor fogyhat el a pénzük?
– Szeptember végén lejárt a felmondási idő, onnantól kezdve mindenki munkanélküli státuszba került, és most kezdi felélni a végkielégítését. A legtöbben 5–6 havi végkielégítést kaptak, a 60 év felettiek még három hónappal többet. Tehát a tartalék legfeljebb februárig tart ki. És ne felejtsük el: ezek az emberek évek óta nélkülöztek. Elvették tőlük a műszaki pótlékot, megszűnt a kollektív szerződés, a fizetésük értéke folyamatosan csökkent. Most kaptak egyszerre egy nagyobb összeget, de sokan részben pihenésre, részben adósságrendezésre költötték. Attól tartok, karácsonyra sokan kifogynak a tartalékaikból.
– A munkaügyi központ indított átképzéseket. Ezek elindultak már?
– Igen, már zajlanak a képzések, és több dolgozótól kaptam visszajelzést, hogy be is iratkoztak. Ezek maximum egyéves programok, a résztvevők némi juttatást is kapnak, szóval legalább valamit csinálhatnak, és még egy maximum évig van némi bevételük. Sokan örülnek neki, mert nem akarnak tétlenül otthon ülni.
– Emellett volt szó egy vállalkozóvá válási programról is.
– Igen, az Országos Foglalkoztatási Alapítvány tartott múlt pénteken egy tájékoztatót Dunaújvárosban, körülbelül hatvan fő részvételével. Sajnos én pont akkor szemműtét után lábadoztam, ezért nem tudtam jelen lenni, de a kollégáim szerint interaktív, hasznos esemény volt. Volt kérdés-válasz, sok érdeklődő, és látszik, hogy van igény az önálló újrakezdésre.
– Mi lesz a következő hónapok legfontosabb kérdése?
– Egyértelműen az, hogy mihez kezd a felszámoló a teljes vasművagyon sorsával. A dolgozók még tartják magukat, de tavaszra elfogynak a pénzeik, és ha addig nem születik döntés, nagyon nehéz helyzet állhat elő. Mi itt Dunaújvárosban már sok mindent láttunk, de most tényleg fordulóponthoz értünk. Vagy jön egy komoly befektető, egy új koncepció – vagy a vasmű múlt idővé válik.
Összegzés – a legfontosabb tudnivalók a Duna Furnace és a Dunaferr helyzetéről
- A felszámoló leállította a Duna Furnace Kft. értékesítési eljárását, mert csak egy pályázó jelentkezett, aki korábban is minimálár alatti ajánlatot tett.
- A döntés várható és logikus volt – a felszámoló így elkerülte egy újabb, előre láthatóan sikertelen pályázati kör elindítását.
- A lépéssel az egész Dunaferr-csoport pályázatmentessé vált, ami új értékesítési stratégia vagy átstrukturálás előjele is lehet.
- A városban több lehetséges forgatókönyv kering: MOL-átvétel, állami szerepvállalás, illetve kínai befektetők megjelenése elektrokemence-projekttel.
- A volt dolgozók szeptember végén váltak munkanélkülivé, és többségük 5–6 havi végkielégítésből él – ez 2026 februárjáig tarthat ki.
- Átképzési és vállalkozóvá válási programok indultak, amelyek átmeneti segítséget nyújtanak a munkavállalóknak.
- A szakszervezet szerint most döntő időszak következik: ha a következő hónapokban nem születik konkrét megoldás, több ezer ember kerülhet végleg nehéz helyzetbe.
