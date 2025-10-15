Újra árverezik a Dunaferr 25 használt járművét

Újabb fejezet a Dunaferr értékeinek felszámolása történetében. Nyilvános elektronikus pályázaton értékesítik a társaság 25 használt járművét.

Értékesítésre kerül a Dunaferr autóflottája, immáron negyedszer

Online licit

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be, a felhívás ezen a linken érhető el.

A licitálás 2025. október 24-én 12:00 órakor indul, és november 3-án délig zárul.

A részvétel feltétele ajánlati biztosíték befizetése, amely a becsült érték 3–5%-a, de legalább nettó 1 055 000 forint. Az összeget az ISD Dunaferr MBH Banknál vezetett számlájára kell utalni, még a pályázati időszak kezdete előtt két munkanappal.

Mit lehet megvásárolni?

A kínálat meglehetősen változatos: az idén már negyedik alkalommal meghirdetett csomagban Volkswagen Transporterek, Skoda Octaviák, Suzuki Swiftek, Toyota Dynák, valamint több platós és kombi haszongépjármű is szerepel.

A legolcsóbb tétel egy 2000-es Opel Astra, nettó 250 ezer forintos becsértékkel, míg a legdrágább egy Volkswagen T5 Caravelle, amelynek becsült értéke 3,5 millió forint.

A felsorolt járművek többsége tehermentes és „átlagos” állapotban van – vagyis nem új, de működőképes.

A teljes lista és a részletes műszaki adatok az EÉR rendszerében, illetve a hivatalos tenderfüzetben érhetők el.

Csak a legmagasabb ajánlat számít

A felszámolási eljárás szabályai szerint a nyertes pályázatot kizárólag a vételár nagysága alapján választják ki – más szempontot, például részletfizetést vagy garanciát, nem vesznek figyelembe.

Ha több, közel azonos összegű ajánlat érkezik, ártárgyalást tartanak az EÉR rendszeren keresztül.

A nyertes pályázó az értesítéstől számított 15 napon belül köteles szerződést kötni, és az adásvételi szerződés aláírását követő öt napon belül meg kell fizetnie a teljes vételárat.

A járműveket ezután nyolc napon belül kell elszállítani, saját költségen.

Fontos, hogy a felszámoló a járműveket megtekintett állapotban értékesíti – szavatosságot és garanciát nem vállal.

Negyedszer a piacon

A mostani meghirdetés nem az első próbálkozás: a felszámoló már negyedik alkalommal hirdeti meg a járműveket, miután korábbi eljárásokban nem született eredmény.

A jogszabályok szerint a 237/2009. Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján az ismételt meghirdetés feltételei fennállnak, így az árverés ezúttal is teljesen jogszerűen zajlik.