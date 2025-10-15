október 15., szerda

Teréz névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dunaferr – Liberty

1 órája

Újra árverezik a Dunaferr 25 használt járművét

Címkék#becsérték#ISD Dunaferr#járműpark

A felszámolás alatt álló ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. újabb vagyonelemei kerülnek kalapács alá – ezúttal 25 darab használt járműre lehet licitálni nyilvános, elektronikus pályázat útján. A Dunaferr járművek között személyautók, furgonok, platós teherautók és utánfutók is szerepelnek, a teljes járműpark nettó becsértéke 28,5 millió forint, a minimálár pedig ennek fele, 14,5 millió forint.

Duol.hu

Újabb fejezet a Dunaferr értékeinek felszámolása történetében. Nyilvános elektronikus pályázaton értékesítik a társaság 25 használt járművét.

Dunaferr
Értékesítésre kerül a Dunaferr autóflottája, immáron negyedszer

Online licit

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be, a felhívás ezen a linken érhető el.

A licitálás 2025. október 24-én 12:00 órakor indul, és november 3-án délig zárul.
A részvétel feltétele ajánlati biztosíték befizetése, amely a becsült érték 3–5%-a, de legalább nettó 1 055 000 forint. Az összeget az ISD Dunaferr MBH Banknál vezetett számlájára kell utalni, még a pályázati időszak kezdete előtt két munkanappal.

Mit lehet megvásárolni?

A kínálat meglehetősen változatos: az idén már negyedik alkalommal meghirdetett csomagban Volkswagen Transporterek, Skoda Octaviák, Suzuki Swiftek, Toyota Dynák, valamint több platós és kombi haszongépjármű is szerepel.

A legolcsóbb tétel egy 2000-es Opel Astra, nettó 250 ezer forintos becsértékkel, míg a legdrágább egy Volkswagen T5 Caravelle, amelynek becsült értéke 3,5 millió forint.
A felsorolt járművek többsége tehermentes és „átlagos” állapotban van – vagyis nem új, de működőképes.

A teljes lista és a részletes műszaki adatok az EÉR rendszerében, illetve a hivatalos tenderfüzetben érhetők el.
Csak a legmagasabb ajánlat számít

A felszámolási eljárás szabályai szerint a nyertes pályázatot kizárólag a vételár nagysága alapján választják ki – más szempontot, például részletfizetést vagy garanciát, nem vesznek figyelembe.
Ha több, közel azonos összegű ajánlat érkezik, ártárgyalást tartanak az EÉR rendszeren keresztül.

A nyertes pályázó az értesítéstől számított 15 napon belül köteles szerződést kötni, és az adásvételi szerződés aláírását követő öt napon belül meg kell fizetnie a teljes vételárat.
A járműveket ezután nyolc napon belül kell elszállítani, saját költségen.

Fontos, hogy a felszámoló a járműveket megtekintett állapotban értékesíti – szavatosságot és garanciát nem vállal.

Negyedszer a piacon

A mostani meghirdetés nem az első próbálkozás: a felszámoló már negyedik alkalommal hirdeti meg a járműveket, miután korábbi eljárásokban nem született eredmény.
A jogszabályok szerint a 237/2009. Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján az ismételt meghirdetés feltételei fennállnak, így az árverés ezúttal is teljesen jogszerűen zajlik.

Röviden a részvételről

  • Licitálás kezdete: 2025. október 24., 12:00
  • Határidő: 2025. november 3., 12:00
  • Becsérték összesen: nettó 28,5 millió Ft
  • Minimálár: nettó 14,5 millió Ft
  • Biztosíték: legalább nettó 1 055 000 Ft
  • Részletfizetés: nincs
  • Értékelési szempont: kizárólag a legmagasabb ár

A Dunaferr történetének újabb fejezete

Az ISD Dunaferr felszámolási eljárása 2022-ben kezdődött, és azóta több ütemben kerülnek értékesítésre az egykori acélipari óriás vagyontárgyai.
A most meghirdetett járműflotta a cég működésének éveiben a gyár belső logisztikai és szállítási feladatait látta el – most azonban új tulajdonosokra várnak, akár magánszemélyek, akár vállalkozások részéről.

Aki tehát olcsón keres megbízható, használt céges járművet, most jó eséllyel találhat magának kedvező ajánlatot – természetesen a licit izgalmaival együtt.

 

 

Dunaferr – Liberty

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu