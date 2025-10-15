1 órája
Újra árverezik a Dunaferr 25 használt járművét
A felszámolás alatt álló ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. újabb vagyonelemei kerülnek kalapács alá – ezúttal 25 darab használt járműre lehet licitálni nyilvános, elektronikus pályázat útján. A Dunaferr járművek között személyautók, furgonok, platós teherautók és utánfutók is szerepelnek, a teljes járműpark nettó becsértéke 28,5 millió forint, a minimálár pedig ennek fele, 14,5 millió forint.
Újabb fejezet a Dunaferr értékeinek felszámolása történetében. Nyilvános elektronikus pályázaton értékesítik a társaság 25 használt járművét.
Online licit
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be, a felhívás ezen a linken érhető el.
A licitálás 2025. október 24-én 12:00 órakor indul, és november 3-án délig zárul.
A részvétel feltétele ajánlati biztosíték befizetése, amely a becsült érték 3–5%-a, de legalább nettó 1 055 000 forint. Az összeget az ISD Dunaferr MBH Banknál vezetett számlájára kell utalni, még a pályázati időszak kezdete előtt két munkanappal.
Mit lehet megvásárolni?
A kínálat meglehetősen változatos: az idén már negyedik alkalommal meghirdetett csomagban Volkswagen Transporterek, Skoda Octaviák, Suzuki Swiftek, Toyota Dynák, valamint több platós és kombi haszongépjármű is szerepel.
A legolcsóbb tétel egy 2000-es Opel Astra, nettó 250 ezer forintos becsértékkel, míg a legdrágább egy Volkswagen T5 Caravelle, amelynek becsült értéke 3,5 millió forint.
A felsorolt járművek többsége tehermentes és „átlagos” állapotban van – vagyis nem új, de működőképes.
A teljes lista és a részletes műszaki adatok az EÉR rendszerében, illetve a hivatalos tenderfüzetben érhetők el.
Csak a legmagasabb ajánlat számít
A felszámolási eljárás szabályai szerint a nyertes pályázatot kizárólag a vételár nagysága alapján választják ki – más szempontot, például részletfizetést vagy garanciát, nem vesznek figyelembe.
Ha több, közel azonos összegű ajánlat érkezik, ártárgyalást tartanak az EÉR rendszeren keresztül.
A nyertes pályázó az értesítéstől számított 15 napon belül köteles szerződést kötni, és az adásvételi szerződés aláírását követő öt napon belül meg kell fizetnie a teljes vételárat.
A járműveket ezután nyolc napon belül kell elszállítani, saját költségen.
Fontos, hogy a felszámoló a járműveket megtekintett állapotban értékesíti – szavatosságot és garanciát nem vállal.
Negyedszer a piacon
A mostani meghirdetés nem az első próbálkozás: a felszámoló már negyedik alkalommal hirdeti meg a járműveket, miután korábbi eljárásokban nem született eredmény.
A jogszabályok szerint a 237/2009. Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján az ismételt meghirdetés feltételei fennállnak, így az árverés ezúttal is teljesen jogszerűen zajlik.
Röviden a részvételről
- Licitálás kezdete: 2025. október 24., 12:00
- Határidő: 2025. november 3., 12:00
- Becsérték összesen: nettó 28,5 millió Ft
- Minimálár: nettó 14,5 millió Ft
- Biztosíték: legalább nettó 1 055 000 Ft
- Részletfizetés: nincs
- Értékelési szempont: kizárólag a legmagasabb ár
A Dunaferr történetének újabb fejezete
Az ISD Dunaferr felszámolási eljárása 2022-ben kezdődött, és azóta több ütemben kerülnek értékesítésre az egykori acélipari óriás vagyontárgyai.
A most meghirdetett járműflotta a cég működésének éveiben a gyár belső logisztikai és szállítási feladatait látta el – most azonban új tulajdonosokra várnak, akár magánszemélyek, akár vállalkozások részéről.
Aki tehát olcsón keres megbízható, használt céges járművet, most jó eséllyel találhat magának kedvező ajánlatot – természetesen a licit izgalmaival együtt.
