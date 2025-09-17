Tudatos tankolással tízezreket spórolhatunk

Továbbra is jelentős eltérések tapasztalhatók az üzemanyagárakban Fejér vármegyében, miközben országos szinten most nem változtak az átlagárak — írja társoldalunk a feol.hu. A szakértők szerint a tudatosan megválasztott töltőállomás havonta akár több ezer forint megtakarítást is jelenthet az autósoknak.

Az üzemanyagárak vármegye-szerte jelentősen eltérhetnek

Fotó: Karnok Csaba

Most nem változtak az átlag üzemanyagárak, de a különbségek továbbra is nagyok

A MOL legfrissebb közlése szerint jelenleg 589 forint a 95-ös benzin, és 588 forint a gázolaj országos átlagára, vagyis szokatlan módon most a dízel olcsóbb, mint a benzin. Ez azonban csak az átlag: a tényleges árak kútanként jelentősen eltérhetnek, így aki jól választ, az akár literenként 20–30 forintot is megspórolhat.

Hol a legolcsóbb a benzin a megyeszékhelyen?

A holtankoljak.hu adatai szerint Székesfehérváron, a Holland fasori Auchan kútjánál a legolcsóbb jelenleg az üzemanyag:

95-ös benzin: 555 Ft/liter

gázolaj: 567 Ft/liter

Ez jelentős eltérés az országos átlaghoz képest. A városban az M. Petrol és az Orlen követi az Auchant néhány forintos lemaradással.

A vármegye más részein:

Sárbogárd (OMV): benzin 586,9 Ft, dízel 587 Ft

Bicske (MOL): benzin 588 Ft, dízel 587 Ft

Autópályás árverseny: korábban Dunaújvárosnál találtuk a legolcsóbb kutat

Korábbi összehasonlításunkban már bemutattuk, hogy az autópályák mentén is érdemes figyelni az árakra, hiszen jelentős eltérések lehetnek az egyes töltőállomások között. Akkor az derült ki, hogy a legkedvezőbb árakat a Dunaújváros közelében, az M6-os autópálya mentén található kút kínálta, amely több környékbeli állomásnál is olcsóbb volt. Ez is jól mutatja, hogy az autópályán haladva sem mindegy, hol állunk meg tankolni — a tudatos választás akár hosszú távon is számottevő megtakarítást jelenthet.

Akár évi 30 ezer forint is maradhat a pénztárcában

A legdrágább és legolcsóbb autópályás dízel ára között 26 forint különbség is lehet literenként, ami egy 50 literes tankolásnál 1300 forint spórolást jelenthet. Akik havonta kétszer tankolnak, éves szinten több mint 30 ezer forintot is megspórolhatnak pusztán azzal, hogy tudatosan választják meg a töltőállomást.